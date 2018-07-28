В Монголии посреди лета выпал снег
Синоптики предупреждают, что в ближайшие дни по всей стране ожидаются кратковременные дожди и ливни.
В течение двух дней, 25-26 июля, в сомонах Алтай, Дэлуун, Булган, Баяннур, Буянт, Сагсай, Толбо, Улаанхус, Цэнгэл и Улгий аймака Баян-Улгий шел сильный дождь и выпал снег, пишет «Монцамэ».
В середине этого месяца на большей части территории Монголии, в том числе в сомонах аймаков Баян-Улгий, Сэлэнгэ и Тув, прошли сильные грозы, ливни, а местами и град, что нанесло жителям аймаков немалый ущерб.
Такая неустойчивая погода наблюдалась в этом году не первый раз. В прошлую субботу, 21 июня в самый разгар лета в сомоне Чандмань аймака Говь-Алтай выпал снег и прошла метель. В результате сильных дождей, уровень воды во многих реках и озерах Монголии, в том числе в реках Ховд, Буянт, Сагсай и Турган, поднялся выше среднего.
Кроме того, синоптики предупреждают, что в ближайшие дни по всей стране ожидаются кратковременные дожди и ливни. Ожидается, что усиление частоты сильных дождей и количества осадков вызовет затопление берегов малых рек, повышение уровня воды и сильные паводки. В связи с этим, ГУЧС предупреждает родителей не пускать своих детей к рекам.
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