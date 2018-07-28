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Арестован бывший президент Армении Роберт Кочарян

Сам политик назвал обвинения сфабрикованным и сфальсифицированным.

Фото : © СС0 Public Domain28 июля 2018, 06:37

Второй президент Армении Роберт Кочарян арестован по решению Ереванского городского суда на два месяца. Он стал фигурантом дела о разгоне акций протеста в марте 2008 года, сообщает News.am со ссылкой на документы суда.

Накануне Кочаряну были предъявлены обвинения по статье «Свержение конституционного строя Армении с применением насилия, а также завладение полномочиями президента Армении, парламента, Конституционного суда или правительства способом, не предусмотренным Конституцией». Экс-президенту грозит до 15 лет лишения свободы.

Сам политик назвал эти обвинения сфабрикованным и сфальсифицированным. По его словам, это «очевидное политическое преследование под лозунгом бархатной революции, любви и солидарности».

Напомним, 1 марта 2008 года участники многотысячной акции, протестующие против итогов президентских выборов, на которых победил Серж Саргсян, были разогнаны. Тогда погибли десять человек, более 250 получили ранения.


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