Приглашенные в Атырау врачи собираются уезжать из-за отсутствия жилья

В условиях нехватки грамотных специалистов в регионе позволить уехать квалифицированным медикам, которые планировали жить и работать в Астырау – нерационально.

Врачи со стажем, приглашенные в Атырау из других областей, намерены уехать из города, поскольку так и не дождались обещанного жилья, передает Zakon.kz со ссылкой на "Ак Жайык".

"17 врачей со стажем, приглашенных в Атырау из других областей, так и не дождавшись обещанного жилья, запланировали возвращение домой", – цитирует издание пост в одной из социальных сетей.

В условиях нехватки грамотных специалистов в регионе позволить уехать квалифицированным медикам, которые планировали жить и работать в Астырау – нерационально.

"Моя жена сейчас работает в одной из больниц города. Сам я тоже врач, устроился здесь в частную клинику. Ее пригласили полгода назад, но до сих пор платим за аренду квартиры 50%, вторую половину - больница. Нам пообещали квартиру сразу же по приезде, а на деле нет даже временной прописки. Сын в сентябре идет в первый класс, но без прописки его в школу не возьмут», - поделился супруг одной из приглашенный в регион женщин-врачей.

По его словам, хождения в областное управление здравоохранения и ЖКХ по жилищному вопросу не дали результата. Семья планирует вернуться в родной Костанай, если проблема с жильем не решится до конца августа.

"Насколько я знаю, еще 16 человек столкнулись в Атырау с такой же проблемой и собираются уехать. Все они трудятся в здешних государственных учреждениях здравоохранения," – рассказал собеседник портала.

Как сообщила руководитель управления здравоохранения Атырауской области Маншук Аймурзиева, в прошлом году в регион приехали 126 специалистов, из них 75 выпускников медицинских вузов и 51 врач со стажем. В этом году ожидается приезд еще 160 врачей разных специальностей. Самые востребованные сейчас - реаниматологи, акушеры-гинекологи, детские аллергологи, хирурги, эндокринологи, онкологи

"Специалистам, приехавшим в прошлом году, в рамках государственной программы на сегодня предоставлено 19 служебных квартир, еще 8 получили арендное жилье, выделено 10 домов", - рассказала Маншук Аймурзиева.

Она утверждает, что о 17 приезжих врачах, которые так и не получили квартиры и планируют возвращение домой, в Управлении здравоохранения области нет информации.

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