Туристку из Казахстана эвакуировали с горы в Крыму
Спасатели на носилках сняли девушку с плато Ай-Петри и доставили в город.
Фото : © РИА Новости / Алексей Мальгавко28 июля 2018, 10:06
Молодой туристке из Казахстана в Крыму понадобилась помощь спасателей: 23-летнюю девушку сняли с плато Ай-Петри, передает РИА Новости-Крым.
Девушка почувствовала себя плохо в труднодоступной горной местности. Сотрудники службы "Крым-СПАС" нашли туристку спустя полтора часа после получения вызова.
Девушку на носилках и специальном снаряжении транспортировали с плато, а затем на служебной машине отвезли в Ялту. Больше медицинской помощи ей не потребовалось.
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