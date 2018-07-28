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Туристку из Казахстана эвакуировали с горы в Крыму

Спасатели на носилках сняли девушку с плато Ай-Петри и доставили в город.

Фото : © РИА Новости / Алексей Мальгавко28 июля 2018, 10:06

Молодой туристке из Казахстана в Крыму понадобилась помощь спасателей: 23-летнюю девушку сняли с плато Ай-Петри, передает РИА Новости-Крым.

Девушка почувствовала себя плохо в труднодоступной горной местности. Сотрудники службы "Крым-СПАС" нашли туристку спустя полтора часа после получения вызова.

Девушку на носилках и специальном снаряжении транспортировали с плато, а затем на служебной машине отвезли в Ялту. Больше медицинской помощи ей не потребовалось.


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