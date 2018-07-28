Мошенник в Житикаре собрал за «трудоустройство» 240 тысяч тенге

Мужчина представлялся замдиректора крупной фирмы и предлагал работу охранникам.

Житикаринские полицейские задержали костанайца, который обманом вымогал деньги у местных жителей, предоставляя услуги специалиста по рекрутингу (подбору кадров) в одном из местных предприятий, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Костанайской области.

Мужчина, войдя в доверие потерпевших, представлялся заместителем директора филиала крупной фирмы. Он предлагал горожанам трудоустройство на должность охранника в данное предприятие.

Таким образом, путем обмана пятерых житикаринцев он получил от них в общей сложности 240 тысяч тенге.

Полицейские установили личность подозреваемого, которым оказался 32-летний житель Костаная. Совершив в течение суток 5 афер, он уехал в областной центр.

Ориентировка подозреваемого поступила к начальнику отделения криминальной полиции Малику Абеуову, который находился в отпуске в Костанае. Майор полиции в тот же день «по горячим следам» задержал мошенника.

В настоящее время по данному факту ведется досудебное расследование по статье 190 УК РК «Мошенничество».

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