Ещё два застройщика в Астане лишились лицензии на строительство

Приостановлена работа ТОО "Sat Construction Group". Также к административной ответственности с приостановлением государственной лицензии привлечено ТОО "CAC group".

За некачественную работу по строительству жилых объектов приостановлена работа двух строительных компаний и экспертов технического надзора, передаёт Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

"Акимат последовательно продолжает политику наведения порядка в строительной сфере. В настоящее время правительством проводится политика Doing Business, которая упрощает процесс приёма сдачи объектов в эксплуатацию. Однако некоторые частные организации, которые осуществляют авторский и технический надзор, недобросовестно выполняют свои обязанности. В этой связи в ходе совещания по вопросам качества строительства Асет Исекешев дал поручение о лишении лицензии и аттестатов строительных компаний, а также представителей авторского и технического надзора за неоднократно допущенные нарушения в проведении работ и приёме объектов в эксплуатацию", - говорится на сайте.

Так, за нарушение установленных норм лицензирования, а также осуществление некачественного строительства, приостановлена работа ТОО "Sat Construction Group". Также к административной ответственности с приостановлением государственной лицензии привлечено ТОО "CAC group".

Кроме того, по данным управления контроля и качества городской среды, за ненадлежащее осуществление своей деятельности при строительстве объектов приостановлены 2 аттестата экспертов технического надзора - Рината Тухватова и Сауле Жармаганбетовой.

Отметим, что с 18 июня в Астане зарегистрировано 82 акта о назначении проверок на основании обращений физических лиц и государственных органов. По итогам проведённых проверок вынесено 241 предписание на устранение нарушений. В этой связи за нарушение требований законодательства РК к административной ответственности привлечено 172 субъекта.

Ранее сообщалось, что за осуществление некачественных работ при строительстве объектов три компании были лишены лицензии на проведение строительно-монтажных работ. В их числе ТОО "Expolis Invest VM" (ЖК Royal EXPO Apartments), ТОО "Astana Trade International" (ЖК "Премьера-2" и ЖК "Премьера-4"), материалы которых находятся на рассмотрении в Верховном суде. В отношении ТОО "Астана Трэйд" (ЖК "Олимп Палас") материалы на лишение лицензии направлены в суд.

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