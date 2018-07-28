За бытовое насилие в Петропавловске полиция наказала более 400 агрессоров

Были вынесены защитные предписания и установлены особые требования к виновным.

С начала года к административной ответственности за противоправные действия в сфере семейно-бытовых отношений сотрудники МПС УВД г. Петропавловска привлекли 429 человек. Кроме этого, вынесено 495 защитных предписаний, установлено 55 особых требований к поведению правонарушителей. Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД СКО.

Уголовную ответственность за нанесение телесных повреждений понесли 7 дебоширов. Сценарий таких происшествий практически всегда один: совместное распитие спиртных напитков – ссора – нож.

«Практика показывает, что алкоголь и бытовое насилие, порой выливающееся в тяжкие преступления против личности, идут рука об руку, - сообщает начальник МПС УВД г. Петропавловска майор полиции Асан Смагулов. – В подавляющем большинстве случаев семейный дебош происходит под действием спиртного».

На принудительное лечение от алкоголизма за первое полугодие направлено 28 человека. Среди них – 63-летний житель Петропавловска, неоднократно привлекавшийся участковым инспектором к административной ответственности за пьяные дебоши. Несмотря на почтенный возраст, он неизменно возвращался к горячительным напиткам и выплёскивал агрессию на супругу. Лечение помогло изменить ситуацию. Недавно мужчина, полностью отказавшийся от спиртного, сделал звонок в полицию, чтобы поблагодарить за настойчивость, с которой ему помогали вернуться к нормальной жизни.

Особое направление работы полицейских – сотрудничество с ОО «Центр поддержки женщин». В нынешнем году в нём нашли убежище от семейных тиранов 13 человек (7 женщин и 6 несовершеннолетних детей). Две женщины уже сумели изменить свою жизнь к лучшему: за 6 месяцев пребывания в Центре прошли обучение на курсах поваров, и теперь живут независимо от бывших супругов.

Полицейские напоминают, что за консультацией и поддержкой всегда можно обратиться по телефону «Центра поддержки женщин»: 52-98-86, а также в полицию по телефонам 61-25-30, 50-41-87, либо на пульт 102.

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