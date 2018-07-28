На 9 тысяч с шестью детьми: Жительница Туркестанской области не может получить пособие

Старшей дочери Жибек 12 лет, а самому младшему сыну - всего 1,3 года.

46-летняя Жибек Турабекова с мужем воспитывают шестерых детей. Многодетное семейство живет в ауле в Туркестанской области на пособие в 9 тыс тенге, передает ИА «NewTimes.kz».

«За рождение шестерых детей я получаю льготы - всего 9 тысяч тенге. Муж работает электриком, зарабатывает 55 тыс тенге, из них 20 тыс каждый месяц уходят на погашение кредита, который супруг взял в банке на дом. Он ежедневно ездит из нашего поселка в район, чтобы заработать нам на жизнь. Как прожить на 9 тыс с шестью детьми?» ― с болью в голосе говорит Жибек.

Старшей дочери Жибек 12 лет, а самому младшему сыну - всего 1,3 года. Семья живет дружно, однако, сокрушается женщина, будни омрачает бедность. Жибек всю жизнь посвятила воспитанию детей и очень плохо разбирается в правах на пособия и льготы.

«Я собрала все документы на пособие «Өрлеу», все в порядке было, но денег нам так и не дали. Я ходила жаловаться в прокуратуру и в офис «Өрлеу», бесполезно. А дети донашивают одежду, которую приносят соседи. Денег едва хватает на еду», ― возмущается Жибек.

Проект «Өрлеу» направлен на поддержку социально нуждающихся слоев населения и повышение реального дохода семей казахстанцев и реализуется во всех регионах Казахстана.

По официальной информации, в этом году участниками проекта стали 122,9 тысяч человек, что выше в 5,3 раза по сравнению с прошлым годом.

За период реализации проекта доход участников увеличился более чем в 3 раза. В результате по республике стабильно снижается количество малообеспеченных семей.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!