Пенсионерам Медеуского района Алматы дарят бесплатные абонементы на фитнес

Заниматься они могут дважды в неделю.

Пожилым людям Алматы продолжают раздавать бесплатные абонементы в фитнес-клуб. Медеуский акимат приобщил к здоровому образу жизни ещё два десятка бабушек и дедушек. Заниматься они могут дважды в неделю. Спортивные инструкторы показали, как правильно пользоваться тренажерами, и подобрали для каждого щадящую программу тренировок, передает Zakon.kz со ссылкой на телеканал «Алматы».

«Они нас активно заставляют дальше продолжать жить, не ходить по больницам, поликлиникам, а ходить вот по таким прекрасным залам и заниматься. Для нас это ново, необычно. И это очень, я считаю, дорого, накладно, но для пенсионеров такое удовольствие!», - делится радостью пенсионерка Жумагул Оранбаева.

По статистике, 12% жителей Алматы - пенсионеры. А это - свыше 27 тысяч человек. Акимат Медеуского района разработал для них программу «Активное долголетие». А самый действенный способ продлить пенсионерам жизнь – приобщить к занятиям спортом.

«Нас пригласили в фитнес-клуб, где, как видите, качественное спортивное оборудование. Все это делается во исполнение программы «Здоровый образ жизни - здоровое долголетие», и я бы сказал - счастливое долголетие! Мы считаем, для нас очень полезно это, потому что мы будем под руководством специалистов, врачей, и, поэтому, я призываю всех пенсионеров не сидеть дома, не дремать за четырьмя стенками, а активно участвовать», - говорит председатель совета ветеранов Медеуского района г. Алматы Ким Серикбаев.

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