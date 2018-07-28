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Нефтяную компанию крупно оштрафовали за плохую защиту от террористов

Пренебрежение требованиями антитеррористической безопасности может негативно отразиться на акциях компании.

Фото : из открытых источников28 июля 2018, 12:24

Решением суда компания "КМК Мунай" из Актобе привлечена к административной ответственности за нарушения в антитеррористической защите объекта, пишет Sputnik Казахстан.

Компания выплатила административный штраф в размере 500 МРП или 1 миллион 202 тысячи 500 тенге.

"Содержание административного взыскания — нарушение части 1 статьи 149 Кодекса РК "Об административных правонарушениях — неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение обязанностей по обеспечению антитеррористической защиты и соблюдению должного уровня безопасности объекта, уязвимого в террористическом отношении", — говорится в документе.

Отметим, что компания, акции которой находятся в официальном списке KASE, обязана уведомлять биржу о подобных нарушениях.

Акционерное общество "КМК Мунай" занимается разведкой и добычей углеводородного сырья на месторождениях Кокжиде, Кумсай и Мортук в Актюбинской области. В штате компании — более 350 человек.


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