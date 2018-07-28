В Актюбинской области подростка обвинили в изнасиловании первоклассника

Подозреваемому в изнасиловании всего 16 лет, а его жертве только семь.

Ничего кроме страха и отвращения, не вызвал у актюбинцев пост в социальных сетях, оставленный анонимом. Там шла речь о принудительном мужеложстве двух несовершеннолетних в поселке Жилянка, а также о бездействии правоохранителей, пишет «Актобе Таймс» .

«Здравствуйте! Помогите разобраться. Как поступить? Наша полиция ничего не делает! Изнасиловали мальчика 7-и лет в поселке Жилянка! Изнасиловал подросток, которому 16 лет. Полиция сделала экспертизу только на третий день, хотя я обратилась сразу в первый же день. Они сказали, что им нужны свидетели. На третий день экспертизы они ничего не увидели. Заключений родителям никаких не дали. Психолог с ребенком не работал», - писал автор.

Возмущения было много. Корреспонденты немедленно обратились к полиции: действительно ли был такой инцидент?

- По данному факту начато досудебное производство по статье «Развращение малолетних». Иная информация в интересах следствия не разглашается, - по традиции скупо ответили в пресс-службе ДВД.

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