В Актюбинской области подростка обвинили в изнасиловании первоклассника
Подозреваемому в изнасиловании всего 16 лет, а его жертве только семь.
Фото : ng72.ru28 июля 2018, 13:11
Ничего кроме страха и отвращения, не вызвал у актюбинцев пост в социальных сетях, оставленный анонимом. Там шла речь о принудительном мужеложстве двух несовершеннолетних в поселке Жилянка, а также о бездействии правоохранителей, пишет «Актобе Таймс» .
«Здравствуйте! Помогите разобраться. Как поступить? Наша полиция ничего не делает! Изнасиловали мальчика 7-и лет в поселке Жилянка! Изнасиловал подросток, которому 16 лет. Полиция сделала экспертизу только на третий день, хотя я обратилась сразу в первый же день. Они сказали, что им нужны свидетели. На третий день экспертизы они ничего не увидели. Заключений родителям никаких не дали. Психолог с ребенком не работал», - писал автор.
Возмущения было много. Корреспонденты немедленно обратились к полиции: действительно ли был такой инцидент?
- По данному факту начато досудебное производство по статье «Развращение малолетних». Иная информация в интересах следствия не разглашается, - по традиции скупо ответили в пресс-службе ДВД.
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