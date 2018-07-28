В России анонсировали создание нового стратегического оружия

Работы по созданию нового стратегического оружия ведутся в том числе и в Красноярске.

В ближайшие годы российская армия получит в пользование новинки в области стратегического вооружения. Об этом в субботу, 28 июля, сообщил вице-премьер Юрий Борисов, его слова приводит «Интерфакс».

Высокоточное оружие, серьезные информационные системы, новинки в области стратегического вооружения», — уточнил он в ходе совещания в Красноярске, где обсуждалась программа вооружения на 2018-2027 годы.

По словам Борисова, работы по созданию нового стратегического оружия ведутся в том числе и в Красноярске.

1 марта во время оглашения послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин рассказал о разработке новейших систем вооружения, которые способны преодолевать системы ПРО и ПВО. Речь шла, в частности, о стратегическом ракетном комплексе «Сармат», крылатой ракете неограниченной дальности, подводном беспилотнике, авиационном ракетном комплексе «Кинжал», гиперзвуковом ракетном комплексе с планирующим крылатым блоком и боевой лазерной установке.

В декабре прошлого года стало известно, что Россия планирует выделить на перевооружение армии и флота 19 триллионов рублей. При этом в итоговом варианте госпрограммы вооружений (ГПВ) на 2018-2027 годы приоритет отдается системам ядерного сдерживания, высокоточному оружию, а также поставкам вооружения и техники для сил общего назначения.

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