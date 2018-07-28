В Актау нашли труп в мусорном контейнере

Ведется досудебное расследование.

Задержан подозреваемый в убийстве мужчины, труп которого был найден сегодня, 28 июля, в контейнере в 15 микрорайоне. Об этом сообщили в пресс-службе ДВД Мангистау, передает Zakon.kz со ссылкой на "Ладу".

В ведомстве сообщили, что труп был обнаружен в контейнере возле 28 дома в 15 микрорайоне примерно в 08:35.

- В ходе следственно-оперативных мероприятий установлена личность потерпевшего. В течение часа по горячим следам задержан подозреваемый в убийстве.

Ведется досудебное расследование по части 1 статьи 99 УК РК «Убийство», - сообщили в ДВД Мангистау.

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