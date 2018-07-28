Вдохновение подарил художникам пленэр Kaskasu, прошедший в Туркестане

Цель мероприятия - пропаганда культурных и архитектурных памятников, традиций и обычаев, истории и национальной культуры, красоты региона, развитие туризма, укрепление дружественных связей.

В Туркестанской области подведены итоги международного пленэра «Kaskasu». В церемонии закрытия мероприятия и награждении участников принял участие аким области Жансеит Туймебаев, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима Туркестанской области.

Глава регион посмотрел картины, нарисованные художниками, и пожелал мастерам кисти творческих успехов.

«Несомненно, картины участников данного мероприятия, приехавших из разных уголков мира, пополнят фонд живописи Туркестанской области. Надеюсь, что мастера кисти, находившиеся в творческом поиске в ходе пленэра длившегося неделю, порадуют нас прекрасными работами. Главная цель проведения данного мероприятия - создание картин с изображением красот Туркестанского региона, имеющих свои географические особенности, показ их всему миру, и через это способствование развитию туризма», – сказал Жансеит Туймебаев.

Международный пленэр художников прошел с 22 по 27 июля 2018 года по инициативе областного акимата. Организаторами вступили областное управление культур и развития языков, акимат Толебийского района. Участие в нем приняли 24 профессиональных художника из Турции, Кыргызстана, России, Узбекистана, Азербайджана, городов Астаны, Алматы, Уральска, Актобе, Атырау, Павлодара, Караганды, Тараза и Туркестанской области.

В течение семи дней они посетили историко-культурные достопримечательности Туркестана, Толебийского, Сузакского, Байдибекского, Отырарского, Ордабасинского, Мактааральского, Жетсайского, Сарыагашского, Шардарьинского районов и запечатлели их на холстах.

Цель мероприятия - пропаганда культурных и архитектурных памятников, традиций и обычаев, истории и национальной культуры, красоты региона, развитие туризма, укрепление дружественных связей. К тому же это возможность обмена оптом для художников тюркоязычных стран.

Завершилось мероприятие концертом с участием звезд казахстанской эстрады Нурлана Онербаева и Гульнар Сихымбаевой.

Напомним, в рамках программы Главы государства «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания» утвержден план мероприятий, которые будут проводиться на областном, республиканском и международном уровнях. К примеру, у подножья горы Казыгурт прошло мероприятие «Наурыз начинается с Казыгурта», в Тюлькубасском районе - фестиваль тюльпанов - Шұбайқызыл, на горе Ордабасы - «Ордабасыға оралу: Береке басы – бірлік», Байдибекском районе - фестиваль кумыса «Қымызмұрындық». А сегодня эстафету подхватил международный пленэр художников.

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