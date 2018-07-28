Пьяные звезды, попавшие под прицел папарацци

Папарацци никогда не дремлют.

Знаменитости чуть ли не обязаны присутствовать на разных родах вечеринках, чтобы периодически заявлять о себе. А вечеринки равно алкоголь, много алкоголя. Так что нет ничего удивительного в том, что многие звезды чуть-чуть (ну или не чуть-чуть) не подрасчитывают свои силы. В конце концов, они ведь тоже люди! Вот только и папарацци-то не дремлют…

Кендалл и Кайли Дженнер периодически напивались в юные годы. Причем в те времена они еще были несовершеннолетними

Ну Пэрис Хилтон вообще чаще видели пьяной, чем трезвой

Для Линдси Лохан такие фото тоже классика

Про Майли Сайрус ходили очень разные слухи. Как хорошо, что сейчас она завязала с алкоголем

Ким, что ты так вцепилась в бутылку водки? Она же от тебя не убежит

Тссссс! Не будите Бейонсе. Она и так устала тусоваться

Судя по выражению лица Тары Рид, она даже не в курсе, что сидит на полу

А вот и Принц Уильям и Кейт Миддлтон. Королевская парочка не смогла побороть зеленого змия

Пэрис и Бритни. Две любящие оторваться девчонки

Памела Андерсон та еще штучка

Кристина Агилера и ее поплывшие мейк и взгляд

И вот вам на десерт Мэттью Макконахи, который все-таки смог найти объектив

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!