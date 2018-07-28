Четверо детей и взрослый погибли от электротравм в Туркестанской области

Еще в одном случае травмы взрослый мужчина остался в живых.

Несоблюдение элементарных правил безопасности при использовании электричества и электрических приборов, а также халатность и беспечность людей стали причинами пяти несчастных случаев, которые зарегистрированы на территории Туркестанской области в июле, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу КЧС МВД РК.

В четырех случаях нарушение мер безопасности при использовании электричества унесло жизнь пятерых людей, четверо из которых дети в возрасте от 9 до 15 лет. По счастливой случайности в пятом случае мужчина 1974 г.р. остался жив, надо отметить, что он сам работает электромонтером. Из пяти несчастных случаев 3 зарегистрированы на территории города Шымкент, 1 – в городе Туркестан, 1- в Махтааральском районе.

В городе Шымкенте причиной смерти 2 подростков и мужчины стали оголенные провода. В Махтааральском районе причиной смерти подростка стало работа при включенном электричестве, в городе Туркестане – неисправность электроприбора унесла жизнь девочки.

Электрический ток ничем не пахнет, не имеет цвета, не издает звуков и не осязается, поэтому предупредить человека о своем присутствии не может. О нем просто надо знать или быть предельно осторожным. Электрический ток, протекая через тело человека, производит термическое, электролитическое, механическое и биологическое действия.

В большинстве случаев человек включается в электрическую цепь «электроустановка-человек-земля» руками (путь тока «рука-рука») или рукой и ногами (путь тока «рука-ноги»). Проходящий при этом ток приводит к серьезным повреждениям центральной нервной системы и таких жизненно важных органов, как сердце и легкие. Путь «правая рука-ноги» опаснее пути «левая рука-ноги», т. к. по его продольной оси в сердце входит большая часть тока. Число поражений для пути «правая рука-ноги» выше почти в два раза, это может объясняться тем, что правая рука у большей части человечества является основной. Смертельным фактором является сила тока, а не напряжение, причем в отличие от переменного тока к постоянному человек быстро привыкает, а вот переменный крайне опасен. Чем дольше длится воздействие тока на человека, тем вероятнее летальный исход, поскольку сопротивляемость тела уменьшается. Кроме того, ток способен вызывать интенсивные судороги мышц.

Технические мероприятия включают в себя: отключение электроустановки; принятие мер, препятствующих подаче напряжения; вывешивание запрещающих плакатов на приводах ручного и ключах дистанционного управления коммутационных аппаратов, предупреждающих плакатов, плаката «Заземлено»; проверка отсутствия напряжения; установка заземления; ограждение рабочих мест и оставшихся под напряжением токоведущих частей. При обнаружении человека, которого бьет током, необходимо как можно быстрее изолировать его от источника тока, однако делать это голыми руками нельзя, можно воспользоваться чем-то, что не проводит электричество, например веревкой, плотной тканью.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!