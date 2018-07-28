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Астана – самое популярное направление для жителей Омска

23% вылетающих из Омска направлялись в Астану.

Фото : Хабар 2428 июля 2018, 16:01

Самым популярным направлением для омичей стала столица Казахстана. Согласно данным специалистов сервиса путешествий Туту.ру, с 25 июля 2017 до 25 июля текущего года в Астану направлялись 23% вылетающих из Омска, сообщает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу посольства РК в России.

Возможно, это объяснилось ценовой политикой – средняя стоимость билета составила 4736 рублей.

Также в топ-10 по популярности вылетов из Омска вошли Алматы (средняя стоимость билета 7145 рублей, 10,99% вылетевших за рубеж), Ташкент (9623 рубля, 10,9% пассажиров) Дюссельдорф (15422 рубля и 6,85% пассажиров), Шымкент (6308 рублей, 4,86% пассажиров), Минск (12313 рублей, 3,78% пассажиров), Баку (12861 рубль, 3,24% пассажиров), Тбилиси (11049 рублей, 2,88% пассажиров), Мюнхен (12408 рубля, 2,52% пассажиров) и Гамбург (16051 рубль, 2,34% пассажиров).


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