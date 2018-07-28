Сестра Кобзона опровергла слухи о том, что артист впал в кому

Можно писать о его творчестве, но лезть в его здоровье! - сестра.

Слухи о том, что Иосиф Кобзон впал в кому не соответствуют действительности, сообщает RT.

«С Иосифом Давыдовичем всё хорошо, сидит пьёт кофе с Нелли Михайловной и с медсестрой. Как можно над ним так издеваться и над нашими родственниками? Я сейчас обзванивала всех родственников, потому что они просто в обмороке», — сказала Гелена Кандель.

Она добавила, что её брат находится в данный момент на плановом лечении.

«Человек на плановом лечении. Ему положено это лечение ввиду его болезни… Он имеет право на своё личное пространство. Можно писать о его творчестве, но лезть в его здоровье — это просто неприлично. Это не сопереживание. Это убийство. А если бы он пользовался интернетом?» — отметила она.

Ранее сообщалось, что Кобзон впал в кому.

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