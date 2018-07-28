Сестра Кобзона опровергла слухи о том, что артист впал в кому
Можно писать о его творчестве, но лезть в его здоровье! - сестра.
Фото : Антикор28 июля 2018, 16:18
Слухи о том, что Иосиф Кобзон впал в кому не соответствуют действительности, сообщает RT.
«С Иосифом Давыдовичем всё хорошо, сидит пьёт кофе с Нелли Михайловной и с медсестрой. Как можно над ним так издеваться и над нашими родственниками? Я сейчас обзванивала всех родственников, потому что они просто в обмороке», — сказала Гелена Кандель.
Она добавила, что её брат находится в данный момент на плановом лечении.
«Человек на плановом лечении. Ему положено это лечение ввиду его болезни… Он имеет право на своё личное пространство. Можно писать о его творчестве, но лезть в его здоровье — это просто неприлично. Это не сопереживание. Это убийство. А если бы он пользовался интернетом?» — отметила она.
Ранее сообщалось, что Кобзон впал в кому.
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
4930262-7f244a52fc8cb2aa617129ead80df42c
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...