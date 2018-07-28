Новые кадровые назначения в Казахстане за неделю

Назначения произошли в центральных и местных органах власти.

На текущей неделе сразу на нескольких значимых позициях в Казахстане произошли важные перестановки, сообщает zakon.kz.

Распоряжением Премьер-Министра Республики Казахстан на должность руководителя Пресс-службы Премьер-Министра РК назначена Зарина Нурлановна.

Зарина Нурланова родилась в 1986 году в г. Талдыкорган Алматинской области. В 2008 году окончила Казахский гуманитарно-юридический университет по специальности «социология», в 2017 году — АО «Университет КАЗГЮУ» и Университет UBIS по специальности делового администрирования. Владеет казахским, русским и английским языками. Трудовую деятельность начала в 2009 году менеджером ТОО «Arna Media Advertising». В различные годы работала исполнительным, управляющим директором, заместителем председателя правления АО «Казконтент», возглавляла Институт Евразийской интеграции, а также занимала должность советника министра информации и коммуникаций РК.

В холдинге «НҰР-Медиа» заместителем председателя стал Максим Споткай.

Свой трудовой путь он начал в Аксуском городском филиале партии «Нур Отан». До этого был активистом молодежного крыла «Жас Отан». Имеет опыт работы в сфере СМИ и информационной политики. Возглавлял казахскоязычную газету. Известен как молодежный общественный деятель и финалист проекта «100 новых лиц Казахстана».

Начальниом Департамента по делам обороны Алматинской области назначен подполковник Даулетханов Талгат Жасболатович.

Подполковник Талгат Даулетханов родился в 1975 году в г. Ушарале Алакольского района Алматинской области. В 1995 г. окончил Алматинское высшее военное училище имени И. Конева, в 2010 г. - мобилизационные курсы при Национальном университете обороны имени Первого Президента РК - Елбасы. Воинскую службу начал с должности командира учебного танкового взвода в п. Сарыозеке. В различные годы занимал должности от командира взвода до командира мотострелкового батальона. Службу в местных органах военного управления начал с 2007 года. С 2016 года был на должности первого заместителя начальника департамента ДДО Алматинской области.

В Атырауской области Мурат Игалиев назначен руководителем управления энергетики и ЖКХ.

М. Игалиев в разное время работал в должности главного специалиста в управлении энергетики и ЖКХ Западно-Казахстанской области, технического директора, первого заместителя генерального директора, генерального директора «Жайыкжылукуат». В октябре 2016 года занял должность заместителя директора в ТОО «Kazakhmarket». В 2017 году - главный специалист, заместитель руководителя управления энергетики и ЖКХ Атырауской области.

В Северо-Казахстанской области руководителем управления ветеринарии назначили Алтынбека Абдуллаева, ранее занимавшего должность заместителя руководителя управления сельского хозяйства.

А. Абдуллаев работал на позициях руководителя аппарата акима Целинного района Северо-Казахстанской области, советника по экономическим вопросам ТОО «Неженка-Ардагер» района имени Г. Мусрепова, главного специалиста экономического отдела аппарата акима Северо-Казахстанской области, заместителя акима Мамлютского района, заместителя акима Кызылжарского района.

В новом Управлении информатизации, оказания государственных услуг и архивов назначили первого руководителя. Им стал 36-летний Рашит Белгибаев.

Рашит Толеугазиевич Белгибаев окончил Карагандинский государственный университет им. Е. А. Букетова по специальности «Компьютерные системы обработки информации и управления». Свою трудовую деятельность начал лаборантом компьютерного класса в Балхашском филиале Казахского национального технического университета им. К. И. Сатпаева. С 2007 по 2009 годы работал координатором государственной программы «Снижение информационного неравенства» Департамента образования Карагандинской области. После трудился инженером по программному обеспечению профессионального лицея №15. С 2010 по 2013 годы работал в Региональном научно-практическом центре «Сарыарка Дарыны», а после стал менеджером департамента образовательной политики и программ Назарбаев Интеллектуальной школы. До назначения исполнял обязанности начальника отдела информационных технологий Управления образования Карагандинской области.

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