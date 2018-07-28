В Астане появится новая выделенная полоса для автобусов

Еще одна «Bus lane» заработает с 29 июля.

В Астане внедряется ещё одна выделенная полоса для общественного транспорта, сообщает zakon.kz со ссылкой на Astana LRT.

В рамках модернизации транспортной инфраструктуры столицы, в целях повышения качества транспортных услуг и условий для пассажиров общественного транспорта города Астаны, завтра 29-июля 2018 года планируется внедрение выделенной полосы «Bus lane» на участке ул. Косшыгулулы от ул. Кенжебека Кумисбекова до ул. Шабал Бейсековой до, протяженность участка составляет – 1,6 км.

"Внедрение «Bus lane» позволит решить такие вопросы, как: простой общественного транспорта в заторах; задержка графиков движения общественного транспорта; сложное управление общественным транспортом в общем потоке. Также, согласно заключениям специалистов, данное введение поможет отрегулировать расписание движений; снизить количество нарушений по графику; повысить дисциплину водителей автобусов безопасность движения", - говорится в сообщении.

Ранее было реализованы другие участки «Bus lane». Данная мера реализуется совместно с Управлением транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны и Управлением административной полиции ДВД г. Астаны. После внедрения выделенной полосы средняя скорость общественного транспорта увеличилась на 12-15%.

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