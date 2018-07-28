NASA преобразовало вибрации Солнца в звук
Как звучит солнце?
Фото : Etcetera.media28 июля 2018, 17:22
Ученые превратили в звук колебания и вибрации в атмосфере Солнца, записанные с помощью космической обсерватории SOHO. Теперь движение ближайшей к нам звезды можно послушать, сообщает zakon.kz.
На самом деле, то, что мы слышим, это колебания световых волн, которые наш глаз не улавливает. Но, так как и свет, и звук распространяются волнами, ученые перевели колебания в звуковые.
Ученые могут с помощью этих звуковых колебаний исследовать внутреннюю работу Солнца.
Полутораминутный аудиофайл опубликовали на сайте NASA.
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
4930265-4ed56a3108f7d3b5dac04104f5dcede6
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...