NASA преобразовало вибрации Солнца в звук

Как звучит солнце?

Ученые превратили в звук колебания и вибрации в атмосфере Солнца, записанные с помощью космической обсерватории SOHO. Теперь движение ближайшей к нам звезды можно послушать, сообщает zakon.kz.

На самом деле, то, что мы слышим, это колебания световых волн, которые наш глаз не улавливает. Но, так как и свет, и звук распространяются волнами, ученые перевели колебания в звуковые.

Ученые могут с помощью этих звуковых колебаний исследовать внутреннюю работу Солнца.

Полутораминутный аудиофайл опубликовали на сайте NASA.

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