Еще одно серебро завоевали казахстанцы на Чемпионате Мира по каноэ
28 июля 2018, 17:32
Казахстанский спортсмен преодолел дистанцию 200 метров с результатом 40:093.
Казахстанский каноист Ануар Акчурин стал серебряным призером Чемпионата Мира по гребле на байдарках и каноэ среди юниоров(18 лет и младше), сообщает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Комитета по делам спорта и физической культуры МКС РК.
Казахстанский спортсмен преодолел дистанцию 200 метров с результатом 40:093, бронза у белоруса Виталия Азетски (40:190), золото завоевал российский каноист Никита Некрасов(39:767).
Финал чемпионата состоится завтра 29 июля. Вчера казахстанский каноист Алтынбек Кожахметов также завоевал серебряную медаль на дистанции 1000 метров. Юниорка Гульжайна Тыныбекова на дистанции 500 метров показала пятый результат.
Акции
Комментарии Правила комментирования
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript