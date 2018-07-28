Еще одно серебро завоевали казахстанцы на Чемпионате Мира по каноэ

Казахстанский каноист Ануар Акчурин стал серебряным призером Чемпионата Мира по гребле на байдарках и каноэ среди юниоров(18 лет и младше), сообщает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Комитета по делам спорта и физической культуры МКС РК.

Казахстанский спортсмен преодолел дистанцию 200 метров с результатом 40:093, бронза у белоруса Виталия Азетски (40:190), золото завоевал российский каноист Никита Некрасов(39:767).

Финал чемпионата состоится завтра 29 июля. Вчера казахстанский каноист Алтынбек Кожахметов также завоевал серебряную медаль на дистанции 1000 метров. Юниорка Гульжайна Тыныбекова на дистанции 500 метров показала пятый результат.