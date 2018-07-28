Африканские мигранты высадились на нудистском пляже в Испании

Инцидент попал на видео.

В сети появилось видео, на котором запечатлено, как десятки нелегальных мигрантов высаживаются на пляж на юге Испании и разбегаются в разные стороны. Ролик опубликовало издание Daily Mail.

По данным издания, инцидент произошел в пятницу, 27 июля, на пляже города Тарифа, который пользуется популярностью у нудистов. На кадрах видно, как мигранты на надувной лодке приближаются к берегу, а затем высаживаются и хаотично разбегаются, пытаясь скрыться от сотрудников береговой охраны. Все это происходит на глазах у немногочисленных отдыхающих.

Ранее в июле сообщалось, что более 600 мигрантов прорвались на территорию Сеуты — полуанклава Испании в Африке — из Марокко. Как отмечалось, беженцам удалось перелезть через высокое ограждение с колючей проволокой в местах, не оборудованных камерами видеонаблюдения. По оценкам специалистов, это самая значительная попытка пересечь границу с 2014 года.

Миграционный кризис в Европе разразился в 2015 году. Некоторые страны выступили за сдерживание потока беженцев и против квот на число мигрантов. В то же время Германия старалась принять максимум беженцев, в страну с тех пор перебралось свыше 1,5 миллиона человек. По данным Международной организации по миграции, в 2017 году Италия приняла самое большое количество беженцев, прибывших морским путем, — более 119 тысяч человек.

Источник: Lenta.ru

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