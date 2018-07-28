Воскобоева вышла в финал теннисного турнира в Москве
28 июля 2018, 19:05
Встреча продлилась 1 час 38 минут.
Российская теннисистка Александра Панова и Галина Воскобоева из Казахстана преодолели барьер 1/2 финала парного турнира в Москве, обыграв швейцарку Ксению Нолл и шведку Йоханну Ларссон, — 6/4, 2/6, 11:9, сообщает SportsKZ.
Встреча продлилась 1 час 38 минут. Александра и Галина сделали три брейка и два эйса, пять раз ошибившись при подаче. Нолл и Ларссон трижды брали подачу соперниц, совершили два эйса и пять двойных ошибок.
В финале соревнований Moscow River Cup в парном разряде Панова и Воскобоева сразятся либо с Верой Звонарёвой и Анастасией Потаповой, либо с Катериной Козловой и Натальей Вихлянцевой.
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