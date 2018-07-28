Российские путешественники выложили в сеть видео про Актау

В сентябре прошлого года они побывали в самых невероятных местах Мангышлака и сняли видео «Жаркая осень-2017».

Константин Шмаков, Екатерина и Сергей Кучины в своем видеоблоге рассказали про девять интересных фактов об Актау, сообщает zakon.kz со ссылкой на ЛАДА.kz.

Путешественники отметили, что им запомнился шашлык из осетрины, дикие пляжи в черте города и маяк на крыше жилого дома, на который они так и не смогли попасть. Их также возмутил тот факт, что в Актау платные лифты в многоэтажных домах.

В сентябре прошлого года ребята побывали в самых невероятных местах полуострова и сняли видео «Жаркая осень-2017».

За две недели Константин, Екатерина и Сергей посетили Таучик, Босжира, мечеть Шакпак Ата, Бекет Ата, урочище Торыш, гору Шеркала, этноаул «Когез», Шетпе, Сенек, Маната, сор Тузбаир, плато Устюрт и побережье на 43 километре от Актау.

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