20-летний миллиардер создал сайт, чтобы найти девушку

Только за первые полчаса Эммануэль, на которого подписано 150 подписчиков в Instagram, получил более 500 писем.

В объявлении парень пошутил, что ему нужна блондинка, готовая сразу отправить ему "голое" фото, сообщает Life.ru.

20-летний миллиардер из Швейцарии решил завести серьёзные отношения, но к поискам будущей девушки подошёл весьма легкомысленно. Для этого Эммануэль Фреденрич создал отдельный сайт и заплатил немалую сумму, чтобы прорекламировать его в социальных сетях. В заголовке к нему написано: "Стоит ли вам встречаться с этим швейцарским бизнесменом? Шокирующая правда раскрыта ниже", сообщает The Sun.

Разочаровавшись в сайтах и приложениях для знакомств, таких как Tinder, Эммануэль решил пойти своим путём. В поисках красивой девушки в возрасте от 18 до 22 лет, которая живёт в районе Манхэттена, юноша купил рекламу в Facebook и Instagram стоимостью £150.

"Мне просто нравится делать сумасшедшие вещи. Я ненавижу скуку и обожаю смеяться", - говорит Эммануэль Фреденрич.

Однако мажору ещё придётся поработать над своей техникой соблазнения. Так, например, на сайте написано: "Я ищу особенную девушку для свидания... Я знаю, что разместить для этого объявление это примерно так же нормально, как если бы слон расстрелял людей из АК-47, а затем его убил бы маленький енот".

"Вы устали от того, что к вам подходят пьяные, неприятно пахнущие, выделяющие мочу, трогающие за задницу, хватающие за сиськи небритые убийцы в барах и клубах?... Длина моего хозяйства более 6 дюймов, так что это будет весело, крошка", - указано в объявлении

Эммануэль также описал девушку своей мечты — она должна работать в СМИ или рекламе, быть ухоженной, заниматься спортом и обожать путешествовать. Ниже парень пошутил, что ему нужна блондинка, готовая отправить ему "голые" фото.

Парень также предупредил, что у него нет СПИДа или каких-либо ещё инфекций, передающихся половым путём, а также он не спал с проститутками. Впрочем, несмотря на весь пафос и странный юмор, только за первые полчаса Эммануэль, на которого подписано 150 подписчиков в Instagram, получил более 500 писем.

При этом о состоянии Эммануэля в действительности ничего известно, кроме того, что он сам рассказал. На его странице написано, что он занимается маркетингом и финансами.

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