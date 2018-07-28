На Иссык-Куле утонул знаменитый дзюдоист

Милиция проверяет обстоятельства произошедшего.

На Иссык-Куле утонул мастер спорта по дзюдо Нурсултан Сталбек уулу. Информацию об этом ИА «24.kg» подтвердили в федерации дзюдо.

Спортсмену было 25 лет.

Нурсултана Сталбека уулу похоронят в селе Байтик 29 июля. По предварительным данным, насильственная смерть исключена, но милиция проверяет обстоятельства произошедшего, сообщили в федерации.

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