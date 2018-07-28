Самолет в который попала молния, не долетел до Петербурга

На борту лайнера находились 113 пассажиров.

В самолет, вылетевший во второй половине дня в субботу по маршруту Кишинев - Санкт-Петербург, ударила молния, передает Интерфакс.

Как сообщила "Интерфаксу" в пресс-службе аэропорта, инцидент произошел через 10 минут после вылета из аэропорта Кишинева, когда самолет набирал высоту.

"Самолет принадлежит российской компании S7. От удара молнии никто не пострадал, оборудование работало исправно. Тем не менее, из соображений безопасности, экипаж принял решение вернуться в кишиневский аэропорт. Приземление произошло успешно", - сообщили в пресс-службе.

На борту лайнера находились 113 пассажиров, никто не пострадал. Все пассажиры вернулись в аэропорт. Рейс был отложен на неопределенное время, а самолету предстоит тщательная техническая проверка.

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