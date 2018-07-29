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Google запретила майнить криптовалюту на смартфонах

Совсем недавно аналогичные меры в отношении майнинговых iOS-программ предприняла Apple.

Фото : Блог АЛЛО29 июля 2018, 06:33

Компания Google обновила правила для разработчиков, касаемые размещения приложений в Google Play. Как следует из новой редакции документа, в магазине "запрещено публиковать приложения, в которых пользователи могут пострадать от мошенничества с финансовыми инструментами", сообщает Вести.ru.

В частности, "запрещено публиковать приложения, предназначенные для майнинга криптовалют на устройствах". В то же время программы для Android, "регулирующие майнинг криптовалют дистанционно", разрешены.

Вместе с этим вне закона оказались приложения, "с помощью которых можно приобрести взрывчатые вещества, огнестрельное оружие, патроны, а также некоторые детали для огнестрельного оружия", "приложения, предназначенные для детей, но содержащие материалы для взрослых", а также программы, созданные при помощи автоматических инструментов или по шаблону.

Совсем недавно аналогичные меры в отношении майнинговых iOS-программ предприняла Apple. По пересмотренным в июне правилам App Store, разработчикам запрещено публиковать в каталоге приложения для добычи цифровых денег.

Требования также распространяются на программы для продвижения ICO и торговли токенами, размещаемые организациями без права проведения подобной деятельности. Исключение как у Google: разрешены приложения, когда майнинг выполняется не на "айфоне", а вне устройства, например с использованием облачных вычислений.


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