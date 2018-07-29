Жители Австралии переживают из-за множащейся популяции кенгуру

Кенгуру представляют серьезную угрозу пастбищам.

Жители Австралии считают, что кенгуру серьезно вредят их домовым хозяйствам. Мари Харли (Marie Harley) из штата Новый Южный Уэльс сняла на видео, как тысячи животных перебегают ее пастбище, полностью уничтожая ее угодья, сообщает портал Известия.

Кадры опубликовала газета Daily Mail 28 июля.

По словам автора видео, за последние годы численность кенгуру в Австралии заметно увеличилась и продолжает расти, однако власти не контролируют их популяцию. На данный момент их насчитывается более 46 млн.

15 июля ученые объяснили странное поведение кенгуру из юго-восточной Австралии.

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