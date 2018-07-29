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В США призвали прекратить тайные встречи Путина и Трампа

Ранее СМИ со ссылкой на дипломатические источники сообщали, что американский и российские лидеры согласовали свои позиции по Косово.

Фото : Алексей Никольский / РИА Новости29 июля 2018, 08:55

Конгресс США выступает против любых будущих тайных встреч американского лидера Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным и призывает предоставить на рассмотрение и согласование любое соглашение, достигнутое на прошедшей в Хельсинки встрече. Об этом говорится в тексте резолюции, которую член палаты представителей от Демократической партии Шейла Джексон Ли внесла на рассмотрение парламента.

В документе говорится, что заключенные между Путиным и Трампом договоренности отвечают лишь интересам Кремля. «Россия утверждает, что достигла договоренностей, отвечающих интересам Кремля, в то время как президент США не обсудил этот вопрос со своими советниками по национальной безопасности, с конгрессом или американским народом», — сообщается в резолюции.

Ранее СМИ со ссылкой на дипломатические источники сообщали, что американский и российские лидеры согласовали свои позиции по Косово. Также отмечалось, что президент США также дал зеленый свет на разделение частично признанного государства.

Первая полноформатная встреча Дональда Трампа и Владимира Путина прошло 16 июля в Хельсинки. Она длилась около четырех часов, больше двух часов лидеры стран проговорили в закрытом режиме.


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