Что мешает травить комаров в Астане

Проводятся работы по истреблению гнуса.

О специфике травли комаров в Астане рассказали в городском акимате, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Согласно требованиям технической спецификации, исполнителями дезинсекционных работ проводятся работы по истреблению гнуса. Целью обработки является уменьшение численности комаров и мошки в городе Астане и его окрестностях. Работы проводятся по графику, который в процессе имеет характер изменения в связи с погодными условиями - дожди, усиленные ветра. Ветреная погода также является показанием для приостановления работ, так как применяемый рабочий раствор улетучивается в воздух, что приводит к неэффективности обработок», - сообщили в пресс-службе акимата в ответ на письменный запрос.

Кроме того, в ведомстве отметили, что для улучшения качества проведения и организации дезинсекционных работ привлечены профессиональные энтомологи, имеющие знания не только биологии насекомых, но и территорию города и его окрестности.

«Наиболее благоприятным периодом для проведения дезинсекционных работ является +16 С° градусов тепла отсутствие сильных порывистых ветров и дождя. В текущем году работы начаты с 10 мая, обработка водоемов и мелких заболоченностей - с 23 апреля. Обследование водоемов начинается с ранней весны специалистами-биологами. Дезинсекционные мероприятия по обследованию проводятся с учетом определения мест выплода отдельных компонентов, изучения фенологии и сезонной численности массовых видов и компонентов гнуса путем рекогносцировочного обследования и систематического обследования, также обеспечить участие энтомологов и биологов в осуществлении сбора личинок и имаго для определения фаунистической принадлежности, численности гнуса с предоставлением энтомологического обоснования», - сказали в акимате.

В пресс-службе также подчеркнули, что обследование проблемных и затопленных подвальных помещений проводится на протяжении года.

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