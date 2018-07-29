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В Белграде убили адвоката Милошевича

Миша Огнянович был в числе адвокатов, защищавших бывшего президента Сербии Слободана Милошевича в Гаагском трибунале.

Фото : blic.rs29 июля 2018, 12:34

Белградского адвоката Мишу Огняновича, который защищал бывшего президента Сербии Слобода Милошевича в Гаагском трибунале, застрелили на пороге его дома в Новом Белграде. Об этом сообщает газета Blic.

По информации издания, в ходе покушения был также ранен 26-летний сын Огняновича. Адвокат был убит, когда подходил к дверям своего дома. Сейчас весь квартал оцеплен, полиция проверяет выезжающие автомобили.

Миша Огнянович был в числе адвокатов, защищавших бывшего президента Сербии Слободана Милошевича в Гаагском трибунале. Этот процесс принес адвокату известность. В числе клиентов Огняновича известные криминальные авторитеты страны, в том числе обвиняемый в контроле за наркотрафиком Лука Бойович. По мнению журналистов, адвокат мог стать жертвой бандитских разборок, так как ранее были убиты несколько друзей авторитета.

Слободан Милошевич в 2002 году был приговорен к пожизненному заключению за геноцид и преступление против человечности. Спустя четыре года, в возрасте 64 лет, он умер в гаагской тюрьме. Причиной смерти стал сердечный приступ.


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