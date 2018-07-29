«Это нужно видеть!». Непобежденный американец в восторге от тренировок Головкина

Американский боксер Райан Мартин (22-0, 12 КО), который тренируется в одном зале с Геннадием Головкиным (38-0-1, 34 КО) в Биг Беар, рассказал о работе казахстанца, сообщает Sports.kz.

«Это действительно что-то, что нужно видеть! Геннадий Головкин работает на «лапах», — пишет Мартин в твиттере.

Напомним, GGG вернется на ринг 15 сентября — его ждет рематч с мексиканцем Саулем Альваресом (49-1-2, 34 КО). Их первый бой состоялся 16 сентября 2017 года на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе и закончился скандальной ничьей — по мнению многих экспертов и болельщиков, судьи «ограбили» Геннадия.