США могут потерять союзника в лице Турции - Эрдоган

Такое заявление Эрдоган сделал, комментируя позицию Анкары по поводу задержания американского пастора Эндрю Брансона.

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что США могут потерять союзника в лице Турции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Haberturk.

Такое заявление Эрдоган сделал, комментируя позицию Анкары по поводу задержания американского пастора Эндрю Брансона.

"По-моему, это всё психологическая война. Мы не отступим (в связи — ред.) с санкциями. Мы не торговались в вопросе Брансона", — приводит газета слова турецкого лидера.

Турецкий президент также заявил, что Анкара просила США оказать ей помощь в возвращении из Израиля турецкой гражданки Эбру Озкан.

"Эбру была отпущена на свободу, но ее паспорт конфисковали. Мы спросили, можно ли помочь ее возвращению в Турцию, передав паспорт американцам?" — приводит слова Эрдогана издание. Он добавил, что Анкара не утверждала, что "в обмен на это вернет Брансона".

Ранее СМИ сообщали, что президент США Дональд Трамп потребовал у Израиля отпустить гражданку Турции, обвиняемую в связях с движением ХАМАС, в обмен на выдачу Турцией американского пастора. Анкара выдать пастора отказалась. Израиль депортировал Эбру Озкан 15 июля.

Американский пастор находится под стражей в Турции с октября 2016 года по обвинениям в пособничестве организации гюленистов FETÖ, признанной террористической в Турции, а также в поддержке запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК). Брансон отрицает обвинения, называя их "постыдными и отвратительными".

В последнее время вопрос о судьбу пастора стал одним из наиболее острых в отношениях США и Турции. В четверг президент США Дональд Трамп и вице-президент Майк Пенс заявили о возможности введения экономических санкций против Турции, если не будут предприняты немедленные меры по освобождению американского пастора. Позже глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара не намерена терпеть угрозы США и американское вмешательство в политику страны.

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