В деле Скрипалей появились новые детали

«Новичок» могли привезти в страну под видом парфюмерии.

В отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии участвовали две группы. Об этом сообщает издание Mirror со ссылкой на следователей.

Предполагается, что первая группа привезла отравляющее вещество в Великобританию, а вторая осуществила преступление. Согласно этой версии, «Новичок» могли привезти в страну под видом парфюмерии.

По словам следователей, флакон, который ранее обнаружили местные жители, не мог использоваться в качестве контейнера. Отмечается, что другая емкость может находиться на территории Великобритании и представлять угрозу.

Ранее, 26 июля, сообщалось, что свидетель по делу об отравлении пары британцев в городе Эймсбери описал возможного подозреваемого, фотографию которого ему показали полицейские. По словам мужчины, на фото запечатлен довольно высокий мужчина (около 6 футов, то есть более 180 сантиметров) примерно 30 лет.

Пострадавший от нервно-паралитического вещества класса «Новичок» в конце июня в Эймсбери Чарли Роули рассказал, что подарил контейнер с химикатом погибшей Дон Стерджесс. Он считал, что преподнес своей подруге духи, которые нашел, предположительно, в парке королевы Елизаветы в Солсбери.

Британцы Чарли Роули и Дон Стерджесс отравились 30 июня. По мнению спецслужб, они оказались под воздействием того же вещества, которым в марте отравились бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия в Солсбери. Лондон обвиняет в атаке Россию, однако Москва все обвинения отвергает.

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