Житель Акмолинской области зарезал своего сына на глазах у внуков

Супруга простила его за убийство сына, совершенное в пылу ссоры.

В Акмолинской области осудили пожилого мужчину, который в гневе зарезал своего сына, передает корреспондент Sputnik.

Трагедия произошла в одном из сел региона 17 марта. В тот день нетрезвый местный житель с супругой поздно вечером вернулся из гостей, и, переодевшись, пошел во двор ухаживать за домашними животными. Придя домой, он услышал, как сын в зале ругает внуков из-за того, что те смотрят телевизор с громким звуком. Родитель сказал ему, чтобы не трогал внуков. Между ними завязалась ссора, переросшая в выяснение отношений: ранее отец ругал его за то, что тот не работает.

Неожиданно наследник схватил утюг и швырнул в голову отца, который от удара упал на сервант. В ответ родитель взял из набора на серванте кухонный нож и ударил два раза в грудь и живот сына. От полученных ран мужчина скончался до приезда кареты скорой помощи.

Полиция арестовала подозреваемого сельчанина. В суде мать погибшего от претензий к супругу отказалась и просила не наказывать его.

Акмолинский специализированный межрайонный суд по уголовным делам признал 64-летнего мужчину виновным в убийстве. Осужденный приговорен к восьми годам лишения свободы с отбыванием в учреждении максимальной безопасности.

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