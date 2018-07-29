Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

В Акмолинской области утонул молодой рыбак

Мужчина утонул в 5 часов утра.

Фото : sreda24.ru29 июля 2018, 14:19

28 июля в селе Мыктыколь Шортандинского района Акмолинской области спасатели извлекли из воды тело рыбака, передает Zakon.kz со ссылкой на КЧС МВД РК.

В 14.30 на Барышевской плотине силами спасателей оперативно-спасательного отряда обнаружено и извлечено из воды тело мужчины 1991 г.р., который около пяти часов утра утонул во время рыбной ловли.

Необходимо отметить, что мужчина находился там без индивидуальных спасательных средств.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Реклама Правила использования материалов Контакты