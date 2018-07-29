В Акмолинской области утонул молодой рыбак

Мужчина утонул в 5 часов утра.

28 июля в селе Мыктыколь Шортандинского района Акмолинской области спасатели извлекли из воды тело рыбака, передает Zakon.kz со ссылкой на КЧС МВД РК.

В 14.30 на Барышевской плотине силами спасателей оперативно-спасательного отряда обнаружено и извлечено из воды тело мужчины 1991 г.р., который около пяти часов утра утонул во время рыбной ловли.

Необходимо отметить, что мужчина находился там без индивидуальных спасательных средств.

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