Трех человек вытащили спасатели из воды, тела троих утонувших ищут

Троих спасли и оказали на месте психологическую помощь.

За истекшие сутки спасатели Казахстана вытащили из воды трех человек, тела троих утонувших ещё продолжают искать, сообщает Zakon.kz со ссылкой на КЧС МВД РК.

В ВКО с 6.30 силами Восточного регионального аэромобильного оперативно-спасательного отряда проводятся поиски мужчин 1970 г.р. и 1975 г.р., которые 20.07. пропали во время рыбной ловли. На данный момент поиски результатов не дали. ЧП произошло на озере Зайсан, в 18 км от села Аксуат Курчумского района.

Кроме того, с 8 утра на озере Сасыкколь возле села Сагат Урджарского района силами Восточного регионального аэромобильного оперативно-спасательного проводятся поиски мужчины 1981 г.р., который 21.07 утонул во время рыбной ловли. На данный момент поиски результатов не дали.

В Костанайской области на реке Тобол 28 июля в 17.05 силами спасателей Северного регионального аэромобильного оперативно-спасательного отряда в ходе рейдовых мероприятий спасен мужчина 1987 г.р., который самостоятельно не смог доплыть до берега во время купания. Ему оказана психологическая помощь на месте.

В Акмолинской области в озере Зеренда тонули двое мужчин, 1979 г.р. и 1986 г.р. Они самостоятельно не смогли доплыть до берега во время купания. Силами спасателей оперативно-спасательного отряда оба были спасены, получили психологическую помощь на месте.

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