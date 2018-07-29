Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Запашный стрелял в своего льва

Жестокая схватка тигра со львом в цирке попала на видео.

Фото : sputnik-georgia.com29 июля 2018, 15:56

Инцидент в Цирке на проспекте Вернадского в Москве едва не завершился трагедией, видео происшествия опубликовал в своем Instagram дрессировщик Аскольд Запашный.

"Сегодня впервые стрелял из светошумового оружия и, слава Богу, удалось остановить льва Филиппа, который хотел подключиться к "сражению". Не обошлось без трудностей — оружие зацепилось за костюм за поясом и после выпало из руки, когда выдернул его" — написал Запашный в своем аккаунте.

Чтобы разнять животных, дрессировщику пришлось пойти на крайние меры: несколько раз бросить в хищников тумбами. К счастью, обошлось без жертв.

Источник


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Реклама Правила использования материалов Контакты