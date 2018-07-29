Запашный стрелял в своего льва

Жестокая схватка тигра со львом в цирке попала на видео.

Инцидент в Цирке на проспекте Вернадского в Москве едва не завершился трагедией, видео происшествия опубликовал в своем Instagram дрессировщик Аскольд Запашный.

"Сегодня впервые стрелял из светошумового оружия и, слава Богу, удалось остановить льва Филиппа, который хотел подключиться к "сражению". Не обошлось без трудностей — оружие зацепилось за костюм за поясом и после выпало из руки, когда выдернул его" — написал Запашный в своем аккаунте.

Чтобы разнять животных, дрессировщику пришлось пойти на крайние меры: несколько раз бросить в хищников тумбами. К счастью, обошлось без жертв.

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