Асхат Жантурсынов с досрочной победы дебютировал на профи-ринге в США
29 июля 2018, 16:00
Четырехраундовый бой закончился победой казахстанского тяжеловеса техническим нокаутом во втором раунде
Казахстанский боксер первой тяжелой весовой категории Асхат Жантурсынов провел свой первый бой в профессиональной карьере, сообщает Sports.kz.
Он выступил в развлекательном комплексе Austin Sports Center в Остине (штат Техас, США). Ему противостоял американец Майкл Коронадо (1-1-1, 0 КО), который дрался в Остине уже дважды. Четырехраундовый бой закончился победой Жантурсынова техническим нокаутом во втором раунде. Таким образом, казахстанский тяжеловес начал свой путь в профи с победы, а его оппонент был бит во второй раз в карьере.
Отметим, что до перехода в профессиональный бокс Асхат Жантурсынов занимался кикбоксингом.
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