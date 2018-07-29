Асхат Жантурсынов с досрочной победы дебютировал на профи-ринге в США

Казахстанский боксер первой тяжелой весовой категории Асхат Жантурсынов провел свой первый бой в профессиональной карьере, сообщает Sports.kz.



Он выступил в развлекательном комплексе Austin Sports Center в Остине (штат Техас, США). Ему противостоял американец Майкл Коронадо (1-1-1, 0 КО), который дрался в Остине уже дважды. Четырехраундовый бой закончился победой Жантурсынова техническим нокаутом во втором раунде. Таким образом, казахстанский тяжеловес начал свой путь в профи с победы, а его оппонент был бит во второй раз в карьере.



Отметим, что до перехода в профессиональный бокс Асхат Жантурсынов занимался кикбоксингом.