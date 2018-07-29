Шварценеггер на танке раздавил лимузин

Видео снято для программы Make It.

Телеканал CNBS опубликовал видео, на котором актер и бывший губернатор американского штата Калифорния Арнольд Шварценеггер уничтожает лимузин при помощи своего личного танка. Ролик доступен на YouTube-канале CNBS.

Видео снято для программы Make It. На кадрах Шварценеггер с ведущим передачи садится в принадлежащий ему 46-тонный танк M47 Patton II и с легкостью сминает девятиметровый лимузин Lincoln TownCar.

Как рассказал актер, эти танки производились в 1950-х годах в США для использования в ходе Корейской войны (1950-1953), однако в дальнейшем поставлялись на экспорт во многие страны, в том числе в Австрию. По словам Шварценеггера, именно таким танком он управлял во время службы в австрийской армии.

M47 Patton II оснащен 90-миллиметровой танковой пушкой M36, вместе с ней его длина составляет около 8,5 метра. Всего было выпущено более 8,6 тысячи таких машин. Они стояли на вооружении до 1990-х годов во многих странах, в том числе в США, Австрии, Бельгии, Иордании, Испании, Италии, Турции, Франции, ФРГ и Японии.

Источник: Lenta.ru

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!