Названы преимущества и недостатки «Канело» перед боем с Головкиным

Альварес не является мощным нокаутером, как Головкин, и он явно уступает в выносливости и габаритах.

Журналист Boxingnews24.com Шон Джонс прокомментировал сильные и слабые стороны мексиканца Сауля Альвареса перед его вторым поединком с казахстанским чемпионом Геннадием Головкиным, сообщает Sports.kz.

«Карьера „Канело“ все еще не оправилась от двух положительных допинг-тестов на кленбутерол. Поражение от Головкина станет большим ударом для Альвареса и еще больше настроит боксерскую общественность против него: все подумают, что он проиграл, так как на этот раз он не использовал запрещенных веществ. Победа же над GGG вернет „Канело“ доверие болельщиков. Тем более, что у него есть несколько преимуществ: молодость, скорость рук, оборонительные навыки и „домашняя“ арена. Однако Альварес не является мощным нокаутером, как Головкин, и он явно уступает в выносливости и габаритах», — считает Джонс.

Напомним, второй бой Головкин — «Канело» состоится 15 сентября на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (США).