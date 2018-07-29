Казахстанский нокаутер одержал четвертую досрочную победу

Казахстанский боксер Искандер Харсан (3-0, 3 КО) провел четвертый бой на профи-ринге, сообщает Sports.kz.



Он принял участие в вечере бокса в Остине (штат Техас, США). В шестираундовом поединке во втором легчайшем весе 21-летний казахстанец сразился с мексиканским боксером Мануэлем Рубалькавой (4-27, 0 КО). Этот бой завершился победой Харсана нокаутом в третьем раунде. Таким образом, Искандер победил в четвертый раз в карьере и четвертый раз досрочно. Для мексиканца это поражение стало уже 28-м.



Предыдущий бой Харсан провел 17 марта, также в Остине. В третьем раунде он «удосрочил» американца Ричарда Муньоса (1-3-1, 0 КО).