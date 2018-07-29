В Талдыкорган вернулась международная экспедиция «Мукали»

В настоящее время посольство РК в КНР совместно с Китайской академией общественных наук уже завершили перевод истории Казахстана.

Казахстанская группа, ранее выехавшая в КНР для ознакомления с историческими местами, сохранившими память о великом предке Мукали, вернулась в родные края. Экспедиция организована акиматом Алматинской области в рамках программной статьи Главы государства «Рухани жаңғыру», передает zakon.kz.

В составе группы были ученые, историки, писатели, исследователи, журналисты. В ходе экспедиции они посетили три города: Пекин, Сиань, а также Юйлинь.

По собранным информациям Мукали был из рода жалайыр и относился к старшему жузу казахов, живших на востоке в долине реки Онон. Мукали известен тем, что он был правой рукой Чингис-хана и когда – то правил в Поднебесной .

- Судьба в 14 лет связала Мукали с Чингис-ханом. Пройдя служебную лестницу от рядового нукера до командира, Мукали, благодаря своей верности и незаурядному таланту полководца сумел прослужить хану сорок лет, и войти в плеяду самых влиятельных и авторитетных людей Востока. Из истории известно, что пиком военной карьеры для Мукали стало назначение его в 1217 году полноправным наместником хана в Китае. В его распоряжение были предоставлены несколько туменов, в том числе 23 тысячи непосредственно монголов. Чингис-хан, озабоченный проблемами на западных рубежах и полностью занятый войной с Хорезмом, переложил на плечи Мукали ответственность за весь юго-восточный театр военных действий,- говорит участник экспедиции, акын Амре Арин.

Делегация из Алматинской области в ходе экспедиции встретились с редактором журнала «Китайские писатели», директором дома издательства «Бейжин» Акбаром Мажитом, издавшим книгу о «Мукали», а также с уполномоченным Посла Казахстана в Китае Шахратом Нурышевым.

В настоящее время посольство РК в КНР совместно с Китайской академией общественных наук уже завершили перевод истории Казахстана.

- На наш взгляд перевод издания данной книги в Китае поможет китайскому читателю узнать историю Казахстана. В китайских архивах сохранилось много информации о наших предках. Думаю экспедиция, организованная акиматом Алматинской области, укрепит отношения Казахстана и Китая. Так как Мукали признан китайскими историками. Вдобавок к этому, ему установлен памятник во внутренней Монголии, имеется музей, - сказал посол.

Участники экспедиции побывали и на месте захоронения казахского предка. Территория мавзолея составляет 3 гектар, сейчас там ведется полная реставрация.

За захоронением сейчас смотрит Жао зы Шин, до него за этим местом ухаживали его предки. По его словам, жители провинции считают Мукали своим спасителем. Мукали и его потомки воссоединили все четыре рода в Китае и создали великую империю Юань.

- Руководство Юйлиня поручило мне охранять это исторически- культурное достояние. Всю территорию мы облагораживали сами, я ходил и собирал деньги. В этом году мне исполнилось 73 года, постарел, теперь мое место займет мой сын. Раньше мавзолей Мукали был больше, но в 1965 годах его разгромили, в 1996 году мы вновь построили его. Все жители провинции верят в Мукали, его дух хранит и защищает нас. Земля у нас плодородная, каждый год мы собираем богатый урожай, часто идут дожди, нет никаких катаклизмов и стихийных бедствий. Мы от всего сердца верим, любим и защищаем Мукали, - говорит смотритель.

Участники встречи также встретились с мэром города Юйлинь провинции Шэньси – Ли Чунлин, где были обсуждены общие точки соприкосновения сотрудничества.

- Мы уже получили проект меморандума о сотрудничестве по обмену опытом в сфере образования, туризма, искусства, культуры, молодежной политики и информации. Буквально до конца года мы ожидаем приезд делегации из провинции Шэньси. Руководство области в лице Амандыка Баталова поддержало наш проект, вполне возможно, что Юйлинь станет городом побратимом,- отмечает руководитель управления внутренней политики Алматинской области Рустам Алпысбаев.

По итогам экспедиции, в Талдыкоргане прошел брифинг, на котором стало известно, что на данный момент разрабатывается проект по архитектурному комплексу в честь Мукали. Он возможно будет построен в Шынгыс тобе находящийся между Кербулакским и Коксуским районами .

Также по словам членов международной экспедиции в скором времени будет издана книга на трех языках и опубликуются серия статей СМИ, а также будет снят документальный фильм. Помимо этого совместно с ученым, писателем, автором книги «Мукали» Акбар Мажитом который по совместительству является еще и председателем Союза кинематогрофистов и сценаристов КНР был обсужден проект съемки фильма о великом предке. Также собраны музыкальные материалы, до конца месяца будет создано и музыкальное произведение на данную тематику.

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