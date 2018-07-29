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Более 11 тысяч жителей города в Италии эвакуировали из-за бомбы времён войны

Снаряд может взорваться, поэтому радиус эвакуации расширен до 1,8 километра.

Фото : rt.com29 июля 2018, 19:10

Власти итальянского Терни эвакуируют свыше 11 тысяч местных жителей из-за обнаружения авиабомбы времен Второй мировой войны, сообщает РИА Новости.

Американская бомба весом 250 килограммов была обнаружена на стройке неподалеку от железнодорожной станции.

Как сообщил мэр Терни Леонардо Латини, снаряд может взорваться, поэтому изначальный радиус эвакуации в 380 метров был расширен до 1,8 километра. Местным жителям предложено взять с собой вещи первой необходимости и лекарства.

По окончании эвакуации военные саперы приступили к обезвреживанию бомбы, после чего они вывезут ее в безопасное место для ее подрыва. По расчетам, это может занять несколько часов.


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