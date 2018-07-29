Звезду Дома-2 Рэя Самедова посадили в тюрьму за наркотики

Друга Виктории Бони и Даны Борисовой посадили в тюрьму.

Экс-участник "Дома-2", а ныне стилист Рэй Самедов осуждён на три года за изготовление и хранение наркотические средств, пишет телеграм-канал Mash.

По данным издания, он был задержан в июле текущего года после обысков в его квартире в Подмосковье. Суд состоялся несколько дней назад. В итоге звезде «Дома-2» вменили статью 228 Уголовного кодекса.

Напомним, на скандально известной телестройке Самедов был вместе с Викторией Боней, а позднее работал её стилистом. Также он дружил с Даной Борисовой. В различных телешоу она заявляла, что именно Самедов подсадил её на наркотики.

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