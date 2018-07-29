Казахстанский боксер одержал шестую победу и завоевал пояс NABF
29 июля 2018, 20:05
Поединок состоялся в развлекательном комплексе Austin Sports Center.
Казахстанский боксер Али Балоев (5-0, 4 КО) провел свой шестой бой на профи-ринге, сообщает Sports.kz.
Его соперником по восьмираундовому бою в первом тяжелом весе был американский боксер Ричард Уркисо (3-4-2, 1 КО). Поединок состоялся в развлекательном комплексе Austin Sports Center в Остине (штат Техас, США) и завершился победой Балоева, которая позволила ему выиграть вакантный «юниорский» пояс NABF в своем дивизионе. Для Али это шестая победа в профессионалах, а его соперник потерпел пятое поражение.
Свой предыдущий бой Балоев провел всего три недели назад — 7 июля в Астане он нокаутировал уже в первом раунде азербайджанца Казима Умудова (2-1, 1 КО).
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