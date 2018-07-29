Голландский футбольный клуб презентовал казахстанского новичка с помощью видеоигры

В истории этого чемпионата он стал вторым легионером из Казахстана.

Голландский "Хераклес" презентовал казахстанского новичка Александра Меркеля, передает корреспондент Vesti.kz.



Контракт Меркеля заключен на один сезон и предусматривает возможность продления на еще один год. Ранее хавбек полгода выступал за австрийскую "Адмиру": его один гол и четыре ассиста в 15 матчах помогли клубу занять пятое место в чемпионате и выйти в Лигу Европы.



В прошлом сезоне "Хераклес" занял десятое место в Эредивизие - высшей лиге чемпионата Голландии. Новый чемпионат команда начнет 11 августа.



Для своих фанатов "Хераклес" объявил о трансфере Меркеля сначала через Instagram.

В ролике казахстанец выбирает себя среди талантов игры FIFA 11, а затем отправляет в новый клуб. Позднее "Хераклес" на своем YouTube-канале опубликовал полное видео о первом дне Меркеля в команде.

До "Хераклеса" и "Адмиры" Меркель выступал за "Бохум" из второй немецкой лиги. Также в его карьере швейцарский "Грассхопперс", английский "Уотфорд", итальянские "Удинезе", "Дженоа" и "Милан", в котором он дебютировал в 18 лет.

26-летний Меркель родился в Алматы, но еще в раннем детстве вместе с семьей эмигрировал в Германию. На юношеском и молодежном уровне полузащитник выступал за немецкие сборные, а в 2015 году провел единственный матч за сборную Казахстана, выйдя на замену в гостевом матче квалификации Евро-2016 с Исландией (0:0).

Отметим, что в истории Эредивизие Меркель стал вторым легионером из Казахстана. Первопроходцем стал полузащитник Георгий Жуков, который в начале 2016 года перешел из "Астаны" в "Роду" и забил за нее один гол в семи матчах. Затем Жуков поиграл полсезона в российском "Урале", а с 2017 года выступает за "Кайрат".