Первый в мире отель без персонала появился в Китае
К концу 2018 года планируется построить еще 50 аналогичных отелей.
Фото : Sem4029 июля 2018, 21:10
В роботизированном отеле, появившемся в городе Чэнду, нет персонала в привычном смысле этого слова, сообщает РИА Новости.
На входе новых постояльцев встречает робот, используя систему распознавания лиц. Он же помогает зарегистрироваться и провожает гостя в номер.
Дополнительные пожелания — заказ еды или такси, стирка — также выполняются роботами, которые подключены к специальному мобильному приложению. На случай непредвиденных ситуаций и проблем со здоровьем в отеле предполагается система связи с людьми.
К концу 2018 года планируется построить еще 50 аналогичных отелей.
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